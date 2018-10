Ondřej Vetchý jako Alois Rašín. Jeden z tvůrců republiky se stal obětí atentátu

Rašínův nejstarší syn Ladislav byl rovněž právník. Po nacistické okupaci se zapojil do odboje, byl zatčen a v roce 1941 odsouzen k smrti. Po zmírnění trestu přežil až do roku 1945. Zemřel na tuberkulózu ve vězeňské nemocnici ve Frankfurtu nad Mohanem, několik dní před příchodem americké armády. Vnuk Aloise Rašína, Peter Rasin, žil trvale v Londýně. Když přijel 11. července roku 1990 vlakem do Prahy, aby navštívil zemi svých předků, sedl si kvůli odpočinku v parku před nádražím na lavičku. Po chvíli se na něho vrhl prezidentem čerstvě amnestovaný několikanásobný recidivista Petr Kuřátko a ubil ho železnou trubkou. Přestože byl Peter Rasin okamžitě dopraven do nemocnice Na Františku, o tři dny později zemřel.