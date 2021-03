Odběrová místa čelí náporu zaměstnanců velkých firem, volné termíny rychle dochází

„Od února jsme zavedli plošné testování s tím, že se snažíme dobrovolně s pozitivní motivací protestovat celý závod tak, abychom měli minimálně jeden test na jednoho zaměstnance na jeden týden,“ řekl ředitel závodu Lukáš Rosůlek. Každý z pracovníků navíc dostává za test 50 korun do bonusového programu.

Přímo v Olomouci jsou tři zařízení, kde se lidé mohou nechat otestovat, všechna jsou však velmi vytížená, kapacity jsou vyčerpané až do 11. března. Například v Jeseníku je první volné místo pro veřejnost až 10. března.

Nejhorší situace je momentálně na Vysočině. Například v Jihlavě není na tento ani příští týden už žádný volný termín. Zvýšený zájem kraj připisuje právě zaměstnancům firem, které nesehnaly testovací sady. Před vyhlášením povinného testování ve firmách se většinou čekalo čtyři dny, nyní je to až deset dnů.

Situace se postupně zhoršuje také v hlavním městě, tam se první volné termíny objevují až od 6. března. Dřívější termín nenabízí žádné z odběrových míst. Jedinou možností je počkat ve frontě tam, kde odebírají vzorky i bez objednání.

Na testování se už připravují i menší firmy, některé už začaly

Od pátku se má začít testovat i ve společnostech, které mají do 250 zaměstnanců. Některé ale mají problém testy sehnat. „Je tady tým zaměstnanců, ti mají na starost shánět testy, nicméně my jsme ve spojení se závodním lékařem, ve spolupráci s ním se snažíme testy získat,“ řekl majitel firmy Bašista v Krnově Květoslav Bašista.

Se sháněním má problém i firma Pekárna Lično –⁠ BEAS. „Dodavatelé nám každý den odsouvají termín dodání. Abychom byli schopni splnit vládní nařízení včas, budeme muset kombinovat všechny možné metody. Využíváme odběrových míst a snažíme se využívat i mobilní týmy,“ uvedl výrobní ředitel Ladislav Jirčík.

Ordinaci už zřídila i pila na Prostějovsku, kde už se testuje nějakou dobu. Denně se podaří obsloužit asi 150 lidí. „Vzhledem k tomu, že jsme testovali už od začátku roku, jsme byli připraveni. Platby přímo za testovací sady jsou zlomkem toho, co by nastalo v případě, kdy by firma byla zavřená,“ řekl předseda představenstva Pila Javořice Jan Vařeka.