Firmy začínají s testováním. Není ale jasné, jak postupovat, když ho zaměstnanec odmítne, uvedla Kuchtová

Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová však ve středu ráno upozornila, že stále nejsou zcela jasná pravidla, jak postupovat v případě, kdy se zaměstnanec testovat odmítne.

„V tuto chvíli vše nasvědčuje tomu, že to bude klasifikováno jako překážka na straně zaměstnance, ale není to ještě stoprocentně potvrzené ze všech stran. Ale máme informaci, že ministerstvo práce na to připravuje vodítko, jak tedy mají firmy postupovat,“ uvedla pro ČT.

Předseda Odborového svazu pracovníků textilního a kožedělného průmyslu Zdeněk Heller v České televizi uvedl, že zatím o žádných takové případech, kdy by zaměstnanec test odmítl, neví. „Já mám informace, že se lidé chtějí testovat. Nakonec každý chce vědět, jak na tom je,“ řekl. V případě, že by ale pracovník test odmítl, nesměla by ho firma pustit na pracoviště. „A je tam ze zákona sankce,“ připomněl.

Sehnat testy není jednoduché, upozorňují firmy

Upozornil také na to, že stále složitější je sehnat testy. „Podle informací, které mám ze spousty prodejen a internetových obchodů, tak testy nejen, že rychle mizí, ale současně i zdražují,“ uvedl. Podle něho firmy z jeho oboru nakupují testy někde kolem 160 až dvě stě korun. „Příspěvek 240 korun na měsíc na jednoho zaměstnace tak při ceně těch testů, která ještě poroste, není žádný zázrak a pro mnohé podniky, které balancují, je to poměrně finančně vysilující,“ dodal.

To, že je obtížné testy sehnat, potvdil také Květoslav Bašista, majitel kronovské strojírenské firmy Bašista. „Bohužel situace je taková, že nejsou dostupné, je jich málo a naši zaměstnanci, kteří to mají na starosti, intenzivně vyhledávají, kdo nám ty testy prodá,“ uvedl pro ČT.

V jeho firmě probíhá testování sedmi desítek zaměstnanců už podruhé. „Začali jsme testovat v lednu, domluvil jsem se s ředitelem nemocnice v Krnově, panem (Ladislavem) Václavcem, on nám poslal tým lékařů a lékařek, kteří nám už v lednu prováděli testy. Dnes už jsou druhé a budeme pokračovat tak, jak říká nařízení vlády,“ dodal.

Testy i další ochranné pomůcky, jako dezinfekci či ochranu dýchacích cest, financuje zatím plně z firemních zdrojů. Jeden test momentálně podle něho vychází na sto korun. V případě sedmi desítek zaměstnanců to tak týdně vyjde firmu na sedm tisíc. Podle něho je ale testovat potřeba.

„Situace graduje celorepublikově i v Krnově a je potřeba znát situaci, jaká ve firmě je,“ uvedl s tím, že to přispívá i k většímu klidu mezi zaměstnanci. „Test po patnácti minutách ukáže, zda je někdo pozitivní. Okamžitě se reaguje a zaměstnanec se posílá domů,“ doplnil.