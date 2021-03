Povinné testování ve firmách začne ve středu, průmysl se zavírat nebude

Vláda schválila povinné testování ve firmách. Podniky nad 250 zaměstnanců budou muset začít ve středu a do 12. března musejí otestovat všechny lidi. Podniky s 50 až 249 lidmi začnou s testováním v pátek a všichni pracovníci budou muset mít testy hotové do 15. března. Vláda nyní stanovila delší termíny, jinak bude požadovat testování jednou týdně. Řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).