Firmy s více než 250 zaměstnanci by od pátku mohly povinně testovat, řekl Babiš

„Je nějaký návrh, který se může změnit, že pro firmy od 250 zaměstnanců víc od pátého března to bude povinné,“ řekl Babiš. Pokud by byl dostatek testů, bylo by podle premiéra možné zavést povinnost okamžitě. Firmy, které nebudou plnit podmínky, tedy nošení ochranných pomůcek a testování, by podle Babiše měly být zavřené.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že předsednictvo sociálních demokratů pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) v sobotu v televizi Nova uvedl, že pro větší podniky by mělo být plošné testování povinné od osmého března, pro menší firmy později.

K Hamáčkově návrhu Babiš řekl, že vicepremiér by měl tedy vládě předložit seznam firem, které by měly být zavřené. Premiér poznamenal, že pokud by se zavřel celý průmysl, tak firmy, které exportují, přijdou o zakázky. „Ve finále se můžou dostat do bankrotu a bude tady plno nezaměstnaných,“ řekl.

Sasko pošle vakcínu

Babiš také uvedl, že domluvil se saským premiérem Michaelem Kretschmerem dodávku 15 tisíc dávek vakcíny firmy AstraZeneca pro Cheb, Sokolov a Karlovy Vary. Dovezeny by měly být v pondělí.

Babišovi by také stejně jako prezidentu Miloši Zemanovi stačila v případě ruské vakcíny Sputnik V certifikace Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Podle premiéra není nutné čekat na doporučení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). Zhruba před třemi týdny přitom Babiš řekl, že Česko nezvažuje o užívání ruského preparátu dříve, než jej evropské orgány schválí. Hovořil nicméně tehdy o tom, že by se Česká republika mohla předzásobit a získat náskok pro případ, kdyby EMA doporučení vydala.