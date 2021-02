Prezident Zeman se uzávěře průmyslu nebrání, je ale podle něj riskantní. Konec ministra Blatného by schválil

Prezident Miloš Zeman očekává, že epidemie nemoci covid-19 skončí letos v září. Zdůvodňuje to tím, že podle jeho odhadu bude nejpozději tou dobou proočkována velká většina populace, tedy všichni, kteří to chtějí.

Sputnik by měl dorazit brzy

V souvislosti s tím zmínil prezident také ruskou vakcínu Sputnik. O tu požádal ruského prezidenta Vladimira Putina. Podle Zemana by mohla do Česka dorazit v nejbližší době. Zeman to zmínil s odvoláním na informace z ruského velvyslanectví.

Zeman připustil, že neví, kolik dávek vakcíny by mělo dorazit. „Ale vzhledem k ruským rozměrům to bude asi poněkud více, než nám třeba dodal Izrael, kde jsem rovněž žádal prezidenta (Reuvena) Rivlina, aby nám pomohl s vakcinací české populace,“ řekl Zeman.

Prezident také uvedl, že by se nechal Sputnikem naočkovat, a to kvůli jeho vysoké účinnosti. Zeman už nicméně vakcínu obdržel, a to dvě dávky od firem Pfizer/BioNTech.

V případě vakcíny Sputnik by mu pro její používání stačila certifikace tuzemského Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Ústav by podle jeho slov neměl být líný a certifikaci provést.