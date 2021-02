ČSSD chce navrhnout uzavření méně důležitých podniků, řekl předseda strany Hamáček

Předsednictvo ČSSD pověřilo svoje ministry, aby ve vládě navrhli uzavření průmyslových podniků, které nejsou klíčové pro chod státu. Uzavřeny by měly být nejméně do zavedení povinných testů pro zaměstnance s plnou kompenzací výdělků a nákladů. Oznámil to předseda sociálních demokratů a vicepremiér Jan Hamáček. Vláda má opět jednat v pondělí.