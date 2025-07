Nízké hladiny řek komplikují start vodácké sezóny. Půlka toků je nesjízdná

Až polovina řek na území Česka není momentálně sjízdná pro vodáky. České televizi to potvrdil místopředseda svazu vodáků Vratislav Šembera. Podle hydrometeorologů je nejhorší situace na Vltavě nad Lipnem, nízká hladina je ale i na Sázavě nebo Ohři. Příznivější podmínky zaznamenali na horní Lužnici nebo na Vltavě pod Lipnem. Důvodem je podle nich malé množství srážek během roku nebo málo sněhu v zimě a s tím spojené sucho.

„Pohodovou sjízdnost neumožňuje zhruba polovina řek,“ sdělil Šembera. To potvrzují i meteorologové. „Situace na vodních tocích a tím i sjízdnost řek se poslední zhruba tři týdny rychle zhoršuje. Aktuální stav není téměř nikde dobrý a některé toky jsou už úplně nesjízdné. Ty, které ještě sjízdné jsou, tak většinou s obtížemi,“ poznamenal Martin Pecha z Českého hydrometeorologického ústavu.

Ohře aktuálně také nenabízí pro vodáky vhodné podmínky. „Špatné je to všude, nepršelo a voda z nádrže zdaleka nestačí, aby vylepšila podmínky na provoz sportu,“ řekl ČT technický ředitel Povodí Ohře Martin Cidlinský. Těm, kteří mají i tak zájem na vodu vyrazit, doporučuje volit kratší trasy a cestu si rozdělit.

Ani krátkodobé přeháňky podle vodohospodářů situaci na řekách příliš nezmění. „Bylo by potřeba, aby spadlo velké množství vody a pršelo alespoň dva nebo tři dny. To by mohlo aktuální situaci výrazně zlepšit,“ nastínil Cidlinský. „Musí dojít k ochlazení a k občasnému nebo i trvalejšímu dešti, který se bude vyskytovat více dnů v průběhu týdne či dvou,“ doplňuje Pecha.

Těm, kteří tak jako tak chtějí vyrazit na vodu, svaz doporučuje sledovat vodácké weby. Tam mohou dohledat aktualizované mapy s úseky vyznačenými podle splavnosti na jednotlivých řekách.