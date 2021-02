Vláda schválila nový nouzový stav, platit bude od soboty. Potřebuje ho pro zákaz cestování mezi okresy

Nový nouzový stav bude platit od soboty 30 dní, tedy do 28. března. Vystřídá nouzový stav, který vláda vyhlásila v polovině února na žádost hejtmanů. Měl platit do konce měsíce, Poslanecká sněmovna později prosadila jeho zkrácení o den a nyní vládě nekývla na to, že by měl nouzový stav pokračovat.

Členové vlády tvrdí, že bez nouzového stavu nemůže zavést všechna nová opatření, jimiž chce odpovědět na velmi rychlé šíření nakažlivějších variant koronaviru a na přetížení nemocnic. Po čtvrtečním jednání vlády avizoval premiér Andrej Babiš (ANO), že patrně od pondělí bude zakázáno cestovat mezi okresy kromě cest do práce nebo kvůli péči o blízké. Ministr zdravotnictví Jan Blatný ve sněmovně upřesnil, že na vycházky nebo za sportem bude možné vyrazit pouze v katastru obce, kde člověk bydlí. Zavřou se také všechny dosud otevřené školy včetně mateřských.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že na dodržování zákazů bude dohlížet policie. „Pokud nebude stačit kapacita policie, tak budeme muset povolat armádu,“ dodal.