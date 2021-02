Vláda chce na tři týdny zakázat pohyb mezi okresy a zavřít školky. V pátek kvůli tomu požádá o delší nouzový stav

Vláda připravuje zpřísnění opatření, jejich základem bude uzavření všech okresů, jejich hranice nebude možné překročit až na několik výjimek, jako je cesta do práce nebo péče o blízké. „Počítá se s uzavřením školek, škol a dětských skupin,“ uvedl Andrej Babiš. Otevřené by měly zůstat pouze vybrané školy pro děti zdravotníků a příslušníků integrovaného záchranného systému. Žádná nová omezení by se naopak neměla dotknout profesionálního sportu.

Podle premiéra je cílem minimalizovat kontakty mezi lidmi, a to na další tři týdny. Důvodem je, že „máme dramatický nárůst v nemocnicích“, uvedl předseda vlády. „Potřebujeme na tři týdny omezit mobilitu obyvatelstva, protože nové mutace jsou skutečně agresivní,“ dodal.

První, komu Babiš konkrétní podobu opatření představí, budou zástupci opozičních stran, s nimiž se sejde v pátek v 8:30. Bude od nich chtít podporu pro prodloužení nouzového stavu. „Opatření, která chceme udělat, není možné bez nouzového stavu realizovat,“ řekl. Veřejnost vyzval, aby se přes všechny výhrady snažila „na tři týdny maximálně minimalizovali kontakty“.

Vicepremiér pro hospodářství Karel Havlíček (za ANO) je přesvědčen, že třítýdenní uzávěra okresů významně pomůže. „Pokud to všichni vydrží v následujících třech týdnech, potom začne postupné rozvolňování. V kombinaci s očkováním a masivním testováním (…) věříme, že se začneme dostávat za horizont problému,“ řekl Havlíček v Událostech, komentářích.