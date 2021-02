Povinné testování ve firmách? Některé ho už praktikují, dobrovolně a na své náklady

Zájem o takovou formu testování mají v Plzeňském kraji desítky firem. Mobilní odběrové týmy by tak měly být k dispozici až do 10. března.

Zkušební testování zahájila také firma MANN+HUMMEL Service v Nové Vsi na Třebíčsku. Snaží se splnit podmínky ministerstva zdravotnictví, aby jim testy mohly být hrazeny prostřednictvím úlev ze zdravotního pojištění. „Bude to samozřejmě na dobrovolné bázi dle zájmu ze strany našich zaměstnanců, ale i dále budeme asi řešit nějaké klíčové skupiny,“ řekla za firmu Monika Jičínská.

Testují se i filmaři

Na striktním testování trvají také filmové produkce, české i zahraniční. S antigenními testy začali už loni na jaře. Vzorky pravidelně odevzdává například herečka Martha Issová, a to i přesto, že sama už covid prodělala. „Já to třeba beru tak, že v této době práci mám a ještě takovou, která mě baví a je příjemná. A tohle je to nejmenší, co pro to můžu v takové situaci udělat,“ řekla.

Podmínkou jsou i ochranné pomůcky. „Je to samozřejmě nepříjemnost. Ta práce je dost stresující i tak, teď chodíme při natáčení celý den v respirátoru. Ale je to o zvyku. Kdybychom natáčeli v poušti, tak nám bude zase horko,“ přiblížil režisér Jan Hřebejk.

Státní fond kinematografie v reakci na pandemii vydal soubor doporučení, jak se při natáčení před covidem chránit. Dodržovat je musí i zahraniční štáby. Ty loni v Česku natočily 25 filmů a seriálů. Jejich práci ale prodlužuje a prodražuje i povinná karanténa po příjezdu do země.