Policie dohlíží na nošení respirátorů. Nejasnosti ale vyvolává, jak rozeznat nanoroušku od obyčejné

„To, jestli je postředek adekvátní ve světle nynějšího nařízení, je těžké hodnotit,“ poukázal pražský strážník Matěj Matuška. Podobný problém řeší i strážníci v Plzni. Podle mluvčího policejního prezidia Ondřeje Moravčíka se policisté snaží zjišťovat, že na sobě všichni mají to, co jim ministerstvo uložilo, ale pouze v rámci možností. „Rozhodně se nebudeme s lidmi prát a strhávat jim roušky z úst,“ podotkl.

Lidé musí ve veřejné dopravě nebo obchodech nově mít respirátor nebo nanoroušku s filtrační účinností alespoň 95 procent, případně dvě přes sebe nasazené zdravotnické roušky. První den účinnosti tohoto opatření ministerstva zdravotnictví ale policisté a strážníci, kteří hlídají jeho dodržování, zjistili, že to jde velmi těžko. V praxi nakonec kontrolovali hlavně to, zda mají lidé ochranné pomůcky správně nasazené – jako to dělali již dříve.

Preventivní působení na úvod

Když jsou muži či ženy zákona nespokojeni s tím, co mají lidé na nose a ústech, nebo jak to mají nasazeno, mohou dotyčnému domluvit, mohou mu udělit na místě až desetitisícovou pokutu a mohou případ poslat do správního řízení. Nejčastěji volí první variantu, v únoru zatím přišli například pražští strážníci jen v MHD na víc než tři tisíce porušení nařízení, udělili však pouze 190 pokut a 27 případů poslali do správního řízení.

Domluvu nyní volí ještě častěji vzhledem k aktuální změně pravidel. „Do konce měsíce budeme působit spíše preventivně a spoluobčany upozorňovat, že je zde nové nařízení týkající se respirátorů a nanoroušek,“ uvedl mluvčí ostravské městské policie Jindřich Machů.

Republiková policie neplánuje žádnou speciální akci zaměřenou na kontroly nošení respirátorů. Podle policejního prezidia na dodržování ministerského opatření beztak dohlížejí prakticky všichni policisté ve službě.

Pražská městská policie chce nyní od ministerstva zdravotnictví návod na rozpoznání nanoroušek od těch obyčejných.