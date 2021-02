Vláda jedná o návratu školáků i antigenních testech, schválila varianty volebního zákona

Jedním z témat posledních dní jsou antigenní testy na školách. Jejich dodavatel byl vybrán meziresortní komisí pod vedením ministerstva vnitra. Premiér Andrej Babiš (ANO) ale následně zakázku i vítěznou firmu zpochybnil. Řekl, že bude požadovat zrušení tendru. Stát by podle něj měl testy koupit přímo od výrobce.

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) výběr hájí, konkurenční firmu podle něj komise vyřadila kvůli varování BIS i nestandardnímu nátlaku. Varuje, že pokud bude soutěž zrušena, do konce února se testy sehnat nepodaří, což by znemožnilo slibovaný návrat části školáků 1. března, to také uvedl už i ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Znovuotevření škol bez testů považuje za současné epidemické situace za obtížně představitelné i předseda Unie školských asociací CZESHA Jiří Zajíček. „Samozřejmě bylo by to nejjednodušší řešení, ale bylo by to absolutně neudržitelné z mého pohledu, protože když se podíváte, co se děje v západních Čechách, jak rychle tam stoupají počty nakažených, tak situace je vážná, to si nelze představit, že bychom se bez takových opatření mohli do škol vůbec vrátit,“ řekl.

Za nepravděpodobné považuje v této chvíli i dodržení termínu 1. března, protože záležet bude nejen na tom, jak vláda v pondělí vyřeší sporné výběrové řízení, ale i na rychlosti distribuce testů do škol. Pokud by se do Česka dostaly v neděli 28. února, musel by se návrat žáků posunout zřejmě aspoň o pár dnů, podotkl Zajíček.