Kdo bude očkován proti covidu, ať se vyhne karanténě, doporučili ministerští epidemiologové

Podle Romana Chlíbka doporučila epidemiologická skupina ministerstva zdravotnictví, aby nebyla povinná karanténa pro toho, kdo dostal obě dávky vakcíny proti covidu-19, od podání druhé uplynuly alespoň dva týdny a zároveň nemá mít po kontaktu s nakaženým žádné příznaky.

„Pokud člověk splní tato kritéria, pak by nešel do karantény v případě kontaktu s pozitivní osobou. Připravuje se to tak, aby to platilo od prvního března,“ upřesnil Chlíbek s tím, že konkrétní znění úpravy připravuje hlavní hygienička Jarmila Rážová.

Kdyby takové pravidlo platilo již nyní, týkalo by se pouze dvou procent obyvatel – obě dávky vakcíny zatím dostalo podle aktuálních údajů ministerstva zdravotnictví 207 552 lidí, necelých 338 tisíc dalších zatím obdrželo pouze první dávku. Celkem tedy zdravotníci podali od prosince přes 545 tisíc dávek, z nich naprostá většina připadá na vakcínu od výrobců Pfizer/BioNTech.