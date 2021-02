Kraje nejsou jednotné v očkování vakcínou AstraZeneca. Praktikům ji distribuují zatím jen někde

Záměr tento týden začít očkovat seniory u praktiků avizoval Zlínský kraj již dříve, čekal ale na dodávku vakcíny. Kraj připravil strategii, aby se senioři starší 80 let nemuseli očkovat jen v očkovacích centrech a registrovat přes centrální rezervační systém, obvodní lékaři vytvářejí vlastní seznamy svých pacientů.

Do Zlínského kraje přišla první dodávka vakcíny AstraZeneca na konci minulého týdne, všech 1200 dávek bude rozděleno mezi praktické lékaře. „První dávky rozdělíme mezi šedesát praktiků, každý dostane dvacet a my budeme každý den kontrolovat, jestli dávky byly vyočkované,“ uvedl krajský koordinátor pro očkování proti covidu Jiří Lučan.

Vysočina vakcínou AstraZeneca očkovat seniory nechce

„Nepředpokládáme, že bychom otevřeli sloty pro lidi 80 plus, hledáme jinou věkovou skupinu. Možná by nám pomohlo, kdybychom mohli přejít z metodiky 1A, kde máme jen určitý počet a kategorii lidí, které můžeme naočkovat, do kategorie takových složek, se kterými spolupracujeme, jako jsou například hasiči,“ řekl náměstek hejtmana Kraje Vysočina Vladimír Novotný (ČSSD).

V krajích pokračuje také očkování vakcínami Pfizer a Moderna. Nejvíce se podle ministerstva v minulém týdnu očkovalo ve čtvrtek, kdy bylo podáno 1198 dávek. Zlínský kraj je v počtu podaných dávek devátý mezi kraji, nejvíce se očkuje v Praze, kde již bylo aplikováno přes 114 tisíc dávek, nejméně v Karlovarském kraji, kde se použilo dosud 9592 dávek.