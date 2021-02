Politici vidí východisko z covidové krize v přísném režimu ve firmách a očkování

Podle místopředsedy ČSSD Michala Šmardy nakonec rozhodl názor odborníků na epidemii. Myslí si také, že by pomohlo, kdyby zejména vicepremiér Havlíček dopředu neavizoval něco, co posléze nesplní. „Ta opatření se dají vydržet, ale musí být předvídatelná a nesmí se měnit ze dne na den,“ hodnotí Šmarda. Upozorňuje také, že o nástupu na směnu by měl správně zaměstnavatel podřízenému říct 14 dní dopředu.

„Ta situace není jednoduchá, dlouhodobě se řeší a místo aby se zlepšovala, tak se pomalu, ale jistě zhoršuje,“ popisuje člen zdravotnického výboru Poslanecké sněmovny Rostislav Vyzula (ANO). Řešení podle něj existuje, nechal by rozhodovat úzkou skupinu odborníků.

„Pořád je šance nedosáhnout zahlcení jipových lůžek,“ míní místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. Řešení by podle ní bylo zvýšení náhrady mzdy, aby se lidé nebáli chodit do karantény. Automaticky by mělo také fungovat povinné testování ve firmách nebo povinné respirátory na pracovišti. Stejně jako Vyzula by chtěla úzkou skupinu expertů, kteří budou rozhodovat.

„Jsem přesvědčen o tom, že je to problém akceptace. To znamená, že se pořád snažíme něco udělat postaru, jako když se řešila španělská chřipka, pořád se něco přitvrzuje a lidé to obcházejí,“ myslí si předseda KSČM Vojtěch Filip. Byl by pro otevření obchodů za jasných podmínek, chce se také primárně věnovat rizikovým skupinám.

„Pokud se pro něco rozhodneme, tak se to má naplňovat a nemáme hledat důvod, který to jakoby znemožní,“ rozvádí Filip. Apeluje tak na dodržování opatření lidmi a vymáhal by je.

Šmarda pak vyzývá vládu, aby mluvila jedním hlasem a vydávala jednoznačná stanoviska. Jen tak si získá důvěru lidí.