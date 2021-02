Bez testů se podle Blatného žáci za týden do škol nevrátí. Vláda se však zatím hádá o jejich nákupu

video Tendr na testy do škol bude řešit vláda

Ve čtvrtek komise složená ze zástupců tří ministerstev otevřela datové schránky s nabídkami na dodání testů do škol, v pátek ministr vnitra oznámil vítěze tendru. Teď je ale osud zakázky nejasný. Premiér výběrové řízení zpochybnil. „Nejlepší řešení by bylo ten tendr, jestli je to možné, zrušit a nakoupit přímo od čínského výrobce,“ konstatuje Babiš.

„Pokud mi to vláda nařídí (zrušení), tak ano, to mi nic jiného nezbude. Ale mě by zajímalo, proč má být výběrové řízení zrušeno, když jsme postupovali přesně podle usnesení vlády a úkol, který nám byl dán, jsme splnili,“ reagoval v nedělních Otázkách Václava Moravce Hamáček.

Případem už se zabývá i policie. Podle vicepremiéra Jana Hamáčka na podnět jednoho z členů hodnotící komise. Jako důvod uvedl nestandardní působení na tuto skupinu. Policie teď podle mluvčího Jana Daňka oznámení prověří. „Od toho se odvine případně právní kvalifikace či další postup ve věci,“ uvedl.