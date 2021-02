PŘEHLEDNĚ: Kde budou od čtvrtka povinné respirátory nebo jiná kvalitnější ochrana dýchacích cest

Respirátor nebo dvě přes sebe nasazené zdravotnické obličejové masky bude povinné nosit ve vnitřních prostorách, které slouží jako prodejna či provozovna služeb, v ambulancích zdravotnických zařízení, zařízeních sociálních služeb a na mezinárodních letištích. Tato ochrana bude povinná také v MHD a na zastávkách, taktéž i ve vozidlech, kde cestují lidé mimo jednu domácnost. Pro děti od dvou do 15 let bude platit výjimka, a i v těchto případech jim bude stačit jen jedna zdravotnická obličejová maska.

Jaké platí výjimky z nařízení?

V případě míst, pro která nařízení stanovuje povinnost nošení alespoň jedné zdravotnické masky, budou moci lidé od 25. února až do konce měsíce (tedy do 28. února do 23:59 hodin) používat i jinou ochranu dýchacích cest. Poté už podomácku vyrobené roušky nebude možné používat.

Pro nové nařízení vláda stanovila řadu výjimek. Nejvýraznější jsou výjimky pro děti do dvou let, děti v mateřských školách nebo žáky speciálních škol. Nařízení nezahrnuje ani osoby s duševními poruchami, některé hospitalizované pacienty či klienty zařízení sociálních služeb, snoubence a svatebčany při svatebním obřadu či obřadu k registrovanému partnerství nebo sportovce.