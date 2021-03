Rozsáhlé testování ve firmách by mohlo situaci pomoci, shodli se Hamáček a Fiala

Hamáček: Současná opatření zaberou

Hamáček věři, že současná restriktivní opatření za tři týdny zaberou, a to i díky pondělní úpravě. Zdůraznil zejména zrychlený nástup testování ve firmách, který je více ambiciózní, než se předpokládalo. Startuje se tak už ve středu, nikoliv až příští týden.

Doufá, že toto chystané otestování více než dvou milionů lidí plus zavedení samotestů do domácností plus další opatření povedou k tomu, že za tři týdny bude situace vypadat lépe. „Ale nesmíme pak propadnout euforii z uvolňování a vytvořit další vlnu, nesmí to být žádný systém brzda–plyn.“

Fiala: Testování ve firmách pozdě, ale přece

Fiala testování ve firmách ocenil s odkazem na dlouhodobý postoj ODS. Zdůraznil však, že musí být dostatek testů pro společnosti a vláda s tím také musí podnikům finančně pomoci. „Je to pozdě, ale díky za to.“

Připomenul, že existují i další motivační nástroje, ne jen spousta restriktivních opatření. Podle něho by měla vláda využít těch tří týdnů také na to, aby se připravila, co pak. Tedy mít program rozvolňování a i tím dát lidem naději.