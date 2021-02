Praha začala sama rozvážet a očkovat AstraZenecu. Nejpostiženější Tachovsko dostalo vakcíny navíc

Státem vybraný distributor vakcíny AstraZeneca má začít fungovat až od příštího týdne. Ve čtvrtek a v pátek by se mělo po Praze rozvézt asi 3600 dávek, které byly od začátku týdne uloženy v Městské nemocnici následné péče ve Vysočanech.

Vláda minulý týden vybrala celostátního distributora vakcíny, kterým je firma Alliance Healthcare. Podle pražské radní Mileny Johnové (Praha Sobě) však tato společnost s rozvozem vakcíny stále nezačala. To vedlo spolek Mladí praktici, sdružující praktické lékaře mladších ročníků, k odstartování projektu s názvem Rozvezme si to sami. Přihlásila se řada jednotlivých řidičů a také firmy, jako je Rohlik.cz nebo pivovar Raven.

Látka teď zamíří k asi 170 praktikům, kteří se magistrátu přihlásili a jsou ochotni kromě očkování v ordinacích navštěvovat i nemobilní pacienty v jejich domovech. Podle průzkumu magistrátu již o očkování projevilo zájem více než 500 praktických lékařů z asi 700, kteří v Praze ordinují.

Místopředseda Mladých praktiků Vojtěch Mucha řekl, že lékaři zatím nemají přístup do státního očkovacího systému, měli by jej získat v pondělí. I tak řada z nich začne s očkováním ihned a data do systému zanese zpětně. Město lékařům kromě vakcíny dodává i stříkačky a jehly.

Další dávky vakcíny AstraZeneca by měly dorazit tento týden, podle dřívějších informací pražského koordinátora očkování Martina Ježka má jít o devět tisíc dávek. „Bohužel stále ještě nebudeme mít distributora, který byl přislíben státem, takže patrně zopakujeme tento způsob distribuce,“ řekla pražská radní Johnová. Mucha dodal, že dobrovolníků je dost a jsou připraveni látku rozvážet, dokud to bude potřeba.