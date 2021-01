Pro očkování seniorů budou klíčoví praktičtí lékaři. Pomohou s registrací i vlastní vakcinací

Praktici a ambulantní geriatři by podle ní mohli seniorům pomoci i s registrací do systému na očkování. Znají totiž dobře jejich zdravotní stav a vědí i o případných rizicích pro jednotlivé pacienty. Zároveň však připomněla, že řada seniorů se zvládne objednat sama nebo s pomocí rodiny či pečovatelů.

Podle předsedy Rady seniorů Zdeňka Pernese by s registrací mohli asistovat i zaměstnanci samospráv. Přiznal, že přestože Rada seniorů byla v kontaktu se všemi ministry zdravotnictví, elektronický rezervační systém s nimi nikdo neprobíral. „Pokud se to týká těchto technikálií, neměli jsme čest to konzultovat,“ uvedl v 90' ČT24.

Praktičtí lékaři pomohou v očkovacích centrech

Podle ministerstva zdravotnictví by se praktičtí lékaři mohli zapojit nejen do registrace pacientů, ale i samotné vakcinace v očkovacích centrech. „Samozřejmě budou ochotní tam vypomáhat. Bude to mnohem efektivnější, než kdybychom se snažili očkovat po jednotlivcích ve všech našich ambulancích, to bychom očkovali roky,“ řekl prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Ministerstvo zdravotnictví ale očkování starších 80 let přímo v ordinacích praktických lékařů podporuje, i když s tím původně podle očkovací strategie nepočítalo. Tento postup má v plánu Zlínský nebo Moravskoslezský kraj, který chce lékařům dodávat vakcíny firmy Pfizer.

„Po domluvě praktických lékařů s očkovacími centry lze vydat vždy konkrétní dávku vakcín praktickému lékaři, který vejde v kontakt a dohodne se se seniory, které má registrované a může je naočkovat,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).