Česko si opět pohoršilo v žebříčku korupce. Pandemie je krajním testem, míní Transparency International

Ze souhrnného hodnocení vyplývá, že země, které jsou na žebříčku nejvýše, jsou schopné lépe obstát v době pandemie a souvisejících ekonomických problémů. Investovaly více do zdravotnictví, dokážou lépe zajistit univerzální zdravotní péči a méně tolerují porušování demokratických principů.

„Covid-19 není jenom zdravotní a ekonomická krize, je to také korupční krize, kterou v současné době nezvládáme,“ konstatuje šéfka TI Ferreira Rubiová. Pandemie dle TI do krajnosti testuje, jak je Evropa schopná reagovat v nouzové situaci, přičemž v mnoha případech země v otázce korupce a odpovědnosti neobstály. Nejméně v jedenácti státech EU kvůli ní odložili volby a některé země kvůli nouzovému stavu značným způsobem zasáhly do lidských práv.

Nejférověji si ve světě podle TI vedou Dánsko a Nový Zéland, které mají shodně 88 bodů z možných sta. Spojené státy řadí TI na pětadvacátou příčku s 67 body, což je méně oproti 69 bodům z roku 2019 a také až za mnoha západními demokraciemi. Na chvostu žebříčku se umístily Jižní Súdán a Somálsko s dvanácti body.