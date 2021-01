Měl jsem Švachulovi nasypat kokain na stůl, aby byl vydíratelný, vypověděl svědek v kauze Stoka

Svědek v případu údajné korupce na radnici Brno-střed Basman Jaza u Krajského soudu v Brně řekl, že měl na pokyn nasypat tehdejšímu místostarostovi městské části Jiřímu Švachulovi (dříve ANO) trochu kokainu na stůl, aby byl vydíratelný. Nařídil mu to údajně jeho nadřízený, podnikatel Saman El-Talabani, který je v kauze mezi obžalovanými. Švachula už dříve uvedl, že to on sám byl obětí nátlaku.