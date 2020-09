Soud začal projednávat korupční kauzu Stoka. Týká se manipulace zakázek na radnici Brno-střed

Policejní razie se na radnici Brno-střed uskutečnila loni v březnu, po ní šlo pět lidí do vazby. Postupně ji ale opouštěli, ve vazbě zůstal už jen Švachula. Soudy se obávají, že by mohl uprchnout za hranice.

Přítomni jsou všichni obžalovaní, omluvil se jen Saman El-Talabani. Jeho obhájce řekl, že pobývá na Slovensku a kvůli opatřením kvůli koronaviru by byl složitý jeho příjezd. Soud má ale jeho souhlas pro konání líčení bez jeho přítomnosti. Obhájce uvedl, že soud požádá o výslech pro svého klienta na dálku přes videokonferenci.

Ovlivněné měly být opravy bytů i tržnice

Korupce se podle policie odehrávala při zadávání veřejných zakázek. Státní zástupce Radek Mezlík v obžalobě popsal, jak celý systém fungoval, kdy veřejné zakázky získávaly jen vybrané spřátelené firmy a cena se uměle zvyšovala. Úplatky činily obvykle deset procent ceny zakázky. Firem zúčastněných na systému bylo devět a vždy vyhrála předem vybraná, ostatní dělaly takzvaně křoví.

„V době od listopadu 2014 Jiří Švachula založil organizovanou zločineckou skupinu, přičemž byl od začátku jejím vedoucím článkem. Skupina působila nejméně do 7. března 2019 v Brně,“ uvedl Mezlík.

S nárokem na náhradu škody se připojila jak městská část, tak i tři městské společnosti. „Městská část Brno-střed uplatňuje škodu ve výši čtyřicet devět milionů, škoda byla způsobena úplatky, o které byly navyšovány ceny, které následně platila městská část za realizaci investičních akcí a drobných oprav. A k těmto částkám jsme připočítali DPH, protože jsme byli rovněž poškozeni i na odvodech DPH. Jsme přesvědčeni, že cena zakázek byla navyšována, čili pokud by firmy neposkytovaly tyto úplatky, mohly dát městské části nižší ceny,“ řekl novinářům tajemník městské části Petr Štika.

Podle něj jde o sedmadvacet zakázek, od oprav fasád domů v centru Brna po rekonstrukci plynové kotelny. V seznamu je také obnova funkcionalistické zastávky Oskara Pořísky na Obilním trhu a oprava kryté tržnice na Zelném trhu, kde se úplatek údajně vyšplhal na víc než milion korun. Teplárny Brno požadují třináct a půl milionu korun, Technické sítě Brno téměř čtyři miliony a SAKO Brno milion.

Státní zástupce v obžalobě navrhuje Švachulovi trest patnáct let vězení a k tomu i peněžitý trest pět milionů korun. V tomto týdnu jsou termíny hlavního líčení vypsány ještě na úterý a středu, další jsou vypsány do konce roku, je jich asi dvacet. Neočekává se ale, že kauza do konce roku skončí.