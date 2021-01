Schodek státního rozpočtu v roce 2020 činil 367,4 miliardy korun

Stát v roce 2020 hospodařil s deficitem 367,4 miliardy. Byl to mimořádný rok, kdy prioritou číslo jedna byla záchrana ekonomiky, spotřeby a podnikání. Poskytnutá pomoc dosáhla 283,4 miliardy, investice přesáhly 173 miliard.

Investiční výdaje byly vyšší

Investiční výdaje z rozpočtu podle Schillerové loni stouply na 173 miliard korun, o rok dříve to bylo 139 miliard. Loni přitom na investice šlo z domácích zdrojů 101 miliard a z evropských peněz 72 miliard korun.

Ministryně dále upozornila na to, že státní dluh ke konci loňského roku činil 36,9 procenta HDP. O rok dříve to bylo 28,5 procenta HDP. V roce 2012 byl například 40,8 procenta. Ministerstvo už dříve uvedlo, že státní dluh by měl na konci loňského roku činit zhruba 2,12 bilionu korun, v úterý jej odhadlo na 2,05 bilionu korun. Ke konci roku 2019 byl 1,64 bilionu korun.

Nejhorší výsledek v historii

Výsledek státního rozpočtu byl ovlivněn dopady pandemie koronaviru a je nejhorší od vzniku samostatné České republiky. Nejvyšší schodek měl doposud rozpočet za rok 2009 kvůli dopadům světové hospodářské krize, a to přes 192 miliard korun.

Rozpočet na loňský rok, který schválila Poslanecká sněmovna, počítal s deficitem 500 miliard korun, poslanci ho na návrh vlády třikrát zvýšili kvůli dopadům epidemie z původních 40 miliard korun. Pro letošní rok ministerstvo financí naplánovalo schodek rozpočtu 320 miliard korun, nepočítá ale s dopady daňového balíčku.