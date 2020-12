Zeman vrátil bez podpisu daňový balíček do sněmovny. Nevetoval ho a umožní tak, aby začal platit

Zákon může být vyhlášen i bez podpisu prezidenta. Kdyby se totiž jeho podpis vyžadoval, znamenalo by to podle Gerlocha, že by měl právo zablokovat jakýkoliv zákon, s čímž ústava parlamentní demokracie nepočítá. Také podle Kysely je podpis prezidenta pod přijatým zákonem, stejně jako u předsedy sněmovny a předsedy vlády, pouze stvrzením legislativy, kde prezident vystupuje jako státní orgán, nikoliv jako politik.

Zákon má vstoupit v účinnost prvního dne kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, nejdříve však k 1. lednu příštího roku. Ministerstvo financí už dříve uvedlo, že zrušení superhrubé mzdy i zvýšení daňové slevy budou účinné po celý příští rok.

Pokud by zákon vyšel až v lednu, začal by stravenkový paušál podle MF platit až od února. Znamenalo by to, že nebude možné ho zaměstnancům poskytnout za leden, tedy v lednové výplatě.

Podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 a bývalého ministra financí Miroslava Kalouska však prezident způsobí svým krokem potíže. „Což o to, pravdu prezident má. Svým rozhodnutím však způsobí pouze to, že zákon bude účinný později než 1. ledna, což způsobí řadu problémů. Takže tím napáchá mnohem víc škody než užitku,“ uvedl Kalousek na Twitteru.