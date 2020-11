Zoologické zahrady sčítají ztráty a plánují úsporná opatření. Návštěvníci je potěšili zájmem o adopce

První ztráty zaznamenaly zoologické zahrady už na jaře, kdy musely mít brány zavřené měsíc a půl. „Byl to velký výpadek. Zvláště na jaře, kdy návštěvníci chodí do zoo v hojném počtu, protože se rodí mláďata a celá zoo se krásně zazelená,“ poznamenal mluvčí brněnské zoo. Ta měla vysokou návštěvnost letos v létě, za dva prázdninové měsíce ji navštívilo víc než 130 tisíc lidí. Od začátku roku ale přišlo návštěvníků meziročně méně, letní měsíce tak nedohnaly ztrátu.

Zoo ve Zlíně je sice stejně jako většina zmíněných zahrad příspěvkovou organizací města, je ale jednou z nejsoběstačnějších českých zoo. Její soběstačnost dosahuje osmdesáti procent. „To, co před pandemií bylo velkou výhodou, se v době uzavření areálu ukázalo jako handicap. Roční rozpočet Zoo Zlín se pohybuje kolem 130 milionů korun, lehce tak lze spočítat, jak velkou část si zahrada dokáže při běžném provozu zajistit vlastními příjmy. Příspěvek zřizovatele, statutárního města Zlína, pokrývá zhruba dva měsíce provozu zoo,“ vysvětlila mluvčí Romana Bujáčková.

I zlínská zahrada v souvislosti s propadem příjmů nerealizovala řadu plánovaných oprav. „Zřizovatel zoo, statutární město Zlín, také pozastavil výstavbu nové expozice pojmenované Jaguar Trek a chovného zařízení pro slony v rámci projektu Karibuni. Jediný velký projekt, který pokračuje bez jakýchkoliv omezení, je oprava střechy zámku Lešná, která byla zahájena již vloni,“ vyjmenovala mluvčí.

Do zoo v Praze zavítá ročně téměř milion a půl návštěvníků, letos to bylo něco přes 800 tisíc. Výnos ze vstupného loni činil více než 200 milionů korun. „Ztrácíme ovšem nejen na vstupném, ale i na příjmech z pronájmu restaurací, z prodeje suvenýrů nebo z parkovného,“ sdělil ředitel zoo Miroslav Bobek. Hlavní město se proto na pokrytí ztrát způsobených pandemií koronaviru chystá dát zoo 45 milionů korun. „Není sporu o tom, že hlavní město, a tím i zoo, budou v následujících měsících čekat úsporná opatření. Chceme proto, aby do příštího roku vstupovala v co nejlepší kondici a bez vnitřního zadlužení,“ uvedl primátorův náměstek Petr Hlubuček (STAN).