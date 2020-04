Velké zoologické zahrady otevřely venkovní prostory. Ty menší zatím nesplňují podmínky

Zahrady zjednodušily systém vstupného

Uzavřeny zůstávají vnitřní expozice a pavilony. Podle vládního nařízení mohou otevřít za dva týdny. Neuskuteční se komentovaná krmení a další program. Nejsou přístupné expozice lemurů ani prostory u výběhu goril. Zoo také zavedla další bezpečnostní opatření. Vstup do prostor venkovních zahrádek restaurací je ohrazený páskami a na povinnost nosit roušky a dodržovat rozestupy upozorňují informační tabule.

Jihlavská zoologická zahrada prodala přes víkend on-line dvě stovky vstupenek. Na další dny v týdnu měla dopoledne více objednávek, ale pořád byly v řádu stovek. „Lidé jsou zatím spíš obezřetní,“ řekl mluvčí zahrady Martin Maláč. V zahradě může být vzhledem k její rozloze denně nejvýše patnáct set lidí. „V areálu máme na několika místech stojany s dezinfekcí, zejména u občerstvení,“přiblížil Maláč. Jídlo si lidé mohou koupit přes okénko. Přístupné je dětské hřiště.

Vzhledem k tomu, že zoo musí počítat i s majiteli permanentek a s dětmi do tří let, které mají vstup zdarma, dává na každý den do prodeje tisíc vstupenek. Platí se jednotná cena sto korun. „Máme jednodušší e-shop. Nejsme schopni to tam rozdělovat a pak fyzicky hlídat, kdo má jakou slevu,“ vysvětlil mluvčí zoo.

Přestože jsou pavilony zavřené, mohou podle Maláče návštěvníci vidět už nyní většinu zvířat, včetně tygrů, levhartů a žiraf. Po ránu do zoo lákal křik gibonů. „Tím, že je krásné počasí, tak už opravdu všechna zvířata chodí ven. Dokonce už jsou puštění takoví zimní spáči, jakými jsou třeba hrošíci liberijští,“ dodal Maláč.

Safari mohou lidé projíždět autem

Safari Park Dvůr Králové nad Labem navštívily za první dvě hodiny po otevření také zhruba dvě stovky lidí. „Denní limit činí čtyři a půl tisíce prodaných vstupenek,“ řekla mluvčí zoo Markéta Grúňová. Otevřeno je i africké a lví safari, v němž návštěvníci projíždějí mezi zvířaty vlastním vozem.

Při projížďce vlastním vozem mohou návštěvníci vidět až pět set kusů zvířat v padesáti druzích. „V dalších dnech se v nově opravených výbězích objeví i šelmy,“ nastínila Grúňová.

Zoo zavedla zjednodušený ceník vstupného. Lidé nad patnáct let platí sto devadesát korun a děti od tří do patnácti let sto padesát korun. Za vjezd jednoho auta do areálů safari se bude platit tři sta padesát korun, přičemž každá osoba v autě musí mít zakoupené i jednotlivé vstupné.

Ze zoologických zahrad v Jihomoravském kraji otevřela venkovní prostory jen Zoo Brno. Podle nařízení vlády zůstaly uzavřené všechny vnitřní pavilony a expozice, tedy Tropické království, Exotárium, Indiánská chýše, Kamčatská chalupa a vzdělávací místnost v Africké vesnici. Nejezdí ani vláček. „Je samozřejmě zapotřebí dodržovat všechna hygienická opatření, tedy v případě čekání ve frontě udržovat odstup dva metry, neshromažďovat se nad deset lidí a podobně,“ popsal muvčí Zoo Brno Michal Vaňáč.

Výše vstupného zůstala standardní. „Lidé toho kvůli neotevření vnitřních prostor uvidí méně, na druhou stranu měli jsme dlouho zavřeno, a pokud se na nás nebudou zlobit, budeme to brát tak, že nám tímto přispějí na provoz,“ uvedl mluvčí. Doplnil, že ztrátu kvůli uzavření zoo vyčíslila na sedm milionů korun.