Zoologické zahrady žádají vládu o dřívější otevření venkovních expozic. Přicházejí o miliony

Zoo odloží investice

Ředitel Zoo Dvůr Králové uvedl, že kvůli uzavření areálu čeká za březen a duben výpadek v tržbách kolem deseti milionů korun a za květen dalších více než deset milionů korun. Zahrada kvůli tomu začala šetřit. „Odložili jsme veškeré neurgentní opravy nebo plánované navýšení platů zaměstnanců,“ řekl ředitel zoo Přemysl Rabas. Zahrada například odložila výměnu průhledné střechy v pavilonu Madagaskar a tropický les v ceně milionů korun.

Liberecká zoo odhaduje, že kvůli uzavření v souvislosti s koronavirem přijde do konce května na tržbách o deset a půl milionu korun. „To je asi osm procent rozpočtu organizace, pod niž patří i kulturní centrum Lidové sady, ekologické středisko Divizna a záchranná stanice pro zvířata Archa,“ uvedla mluvčí zoo Barbara Tesařová. O pomoc chce zoo žádat město jako svého zřizovatele a bude muset šetřit. „Uvidíme, jakou pomoc nám nabídne zřizovatel, ale určitě budeme muset sáhnout i do našich kapes, šetřit a škrtat v našich investičních plánech,“ řekla Tesařová.

Aby zvířata měla nadále vše, co potřebují, vedení zlínské zoo se v rámci úspor se zaměstnanci dohodlo na snížení pracovní doby z osmi na šest hodin. „Pokud bychom otevřeli na přelomu dubna a května, to by šlo ještě zvládnout,“ řekl ředitel zlínské zoo. A dodal, že zahrada zatím nežádala zřizovatele o pomoc a snaží se situaci zvládnout sama.

Výpadek v příjmech bude podle něj letos každopádně velký, odložily se proto zatím plánované investice do výstavby slonince a expozice jaguárů. „Další věc je, jak se budou vyvíjet další roky, jen investice jsou dobrým nástrojem, jak si udržet vysoký počet návštěvníků. Mám obavy, že zpoždění investic se nám může vrátit v dalších letech,“ popsal.