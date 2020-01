Zlínská zoo byla loni nejnavštěvovanější na Moravě. Rekord zaznamenaly všechny zahrady

Zoologická zahrada ve Zlíně je řadu let nejnavštěvovanější turistickou atrakcí ve Zlínském kraji a druhou nejvyhledávanější zoo v Česku, návštěvností ji překonává jen pražská zahrada, kam loni přišlo téměř jeden a půl milionu lidí. Loni do Zlína zavítalo přes šest set osmdesát tisíc návštěvníků. Mezi největší lákadla zahrady patří pavilon Zátoka rejnoků.

Do Zlína se po 25 letech vrátí jaguáři

Zlínská zoo v letošním roce zahájí v americké oblasti areálu výstavbu expozice pojmenované Jaguar Trek. Pro jaguáry vznikne nadstandardní expozice o rozloze přes dva tisíce metrů čtverečních. Klasicky zbarvení jaguáři se tak do Zlína vrátí po více než pětadvaceti letech.

V rámci projektu afrického Karibuni, nejrozsáhlejšího v historii Zoo Zlín, zahrada letos naváže na už dokončený nový výběh pro slony a zahájí výstavbu další části chovného zařízení pro tato zvířata. Nový pavilon bude mít plochu přes tři a půl tisíce metrů čtverečních, což představuje rozlohu stávajícího výběhu slonů i s vnitřním pavilonem. Společné vnitřní ustájení pro slony bude patřit mezi tři největší zařízení svého druhu v rámci světových zoo.

Návštěvníci v Brně oceňují nové expozice

Zoo Brno za loňský rok navštívilo přes 331 tisíc lidí, meziročně zhruba o tisíc více. Je to nejvíc od roku 1997, kdy zařízení začalo vést přesnou evidenci prodaných vstupenek. Hranici 300 tisíc návštěvníků brněnská zoo překonala kromě loňska a předchozích dvou let i v roce 2008, kdy především kvůli mláďatům ledního medvěda přišlo téměř 327 tisíc lidí.

„Vliv na návštěvnost mají především tři faktory. Jsou to nová zvířata, opravené či nové expozice a počasí. To nám hrálo do karet hlavně na jaře 2018, zatímco v létě téhož roku k nám kvůli horku přišlo méně lidí. Loni se situace obrátila a vrátila se do dlouhodobého průměru, kdy bylo opět návštěvnicky nejsilnější léto,“ řekl ředitel zoo Martin Hovorka.

Na stále větší oblibě brněnské zoo je podle jejího ředitele vidět, že výstavba nových expozic v minulých letech měla smysl a že ji oceňují také návštěvníci. „Pevně věřím, že je nezklameme ani v budoucnu. Letos se mohou těšit například na novou vyhlídku u žiraf, dokončení venkovní expozice pro šimpanze nebo otevření Virtuální expedice v Radnické ulici v centru Brna,“ uvedl.

Letos do zoo přicestují medvědi a lachtani

Brněnská zoo by letos chtěla přivézt nové medvědy, společnost by dělali samicím, které přišly o své partnery. Dorazit by měli také lachtani medvědí. „Určitě také plánujeme rozšířit kolekci australských plazů o další nevšední druhy,“ řekl mluvčí zahrady Michal Vaňáč.