Šelmy si musí zachovat lovecké pudy. Zoo v Olomouci je má k aktivitě

Podle vedení zoo by měl být kontakt s člověkem co nejmenší, aby zvířata nepřicházela o své přirozené návyky. To je nezbytné k tomu, aby se projevovala přirozeně, a také aby dokázala plodit a vychovávat mláďata. U některých zvířat, například u šelem, je ale spolupráce s ošetřovatelem nezbytná.

Zoo se tímto způsobem snaží zachovávat přirozené chování u zvířat už několik let a podle mluvčí zahrady Ivety Gronské je to běžné ve všech pokrokových zoologických zahradách.