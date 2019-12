Opicím piškoty, vydrám melouny. Ve zlínské zoo rozdávají zvířatům vánoční nadílku

„U rejnoků se kromě tradičních krevet a olihní budou podávat i chobotničky,“ uvedla Bujáčková. Klokanům nadělí mimořádný příděl čerstvých větví stromů. Naopak u lachtanů nebo tučňáků bude Štědrý den ve znamení tradičního krmení, dostanou pořádnou porci mořských ryb.

Zahrada nabídne na Štědrý den dětem do 15 let vstup za symbolickou korunu. Zoo bude otevřená do 14 hodin. Areál zkrášluje světelná výzdoba, nejen vánoční motivy, ale také světelné siluety slonů, tapírů, nosorožců, žirafy, aligátora, tučňáků nebo kasuára s mládětem. Od 25. prosince do 1. ledna zoo prodlouží otvírací dobu do 17 hodin.