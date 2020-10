V krajích se podepisují koaliční smlouvy. V radách nejčastěji zasedne ODS

Do opozice míří KDU-ČSL, STAN, SPD a koalice Trikolóry, Soukromníků a Nezávislých. V minulých čtyřech letech tvořili koalici ve Zlínském kraji lidovci, ANO, STAN a ODS. Kvůli chystané výstavbě krajské nemocnice ve Zlíně však byla ke konci volebního období koalice rozštěpená. Právě názor na nemocnici, jejíž vznik v květnu schválilo krajské zastupitelstvo, je stěžejním tématem, které ANO, Piráty, ODS a ČSSD ve Zlínském kraji spojuje. Za současných podmínek ji odmítají.

Zástupci ANO, Pirátů, ODS a ČSSD již podepsali koaliční smlouvu ve Zlínském kraji . Hejtmanem by měl být Radim Holiš, krajský volební lídr ANO a starosta Rožnova pod Radhoštěm na Vsetínsku. Koalice bude mít v krajském zastupitelstvu 24 z celkových 45 mandátů. V radě ANO obsadí tři křesla, další tři budou mít Piráti, dvě ODS a jedno ČSSD.

Hnutí ANO má hejtmany v Moravskoslezském, Ústeckém a Zlínském kraji. Hejtmani z ODS budou vládnout v Jihočeském, Královéhradeckém a na Vysočině. STAN, respektive Starostové pro Liberecký kraj obsadí hejtmanská křesla v Libereckém, Olomouckém a Středočeském kraji. V Jihomoravském bude hejtman z KDU-ČSL, v Pardubickém z ČSSD. Největší zastoupení v radách bude mít ODS – dostala se zatím do vedení 11 krajů, tedy všech, kde je již jasno. Piráti a STAN se dostali do sedmi rad, ČSSD, TOP 09 a KDU-ČSL mají své členy v pěti. ANO se dostalo do vedení tří krajů, přestože nejvíc hlasů dostalo v deseti.

Olomoucký kraj

V pondělí podepsali koaliční smlouvu před budovu hejtmanství zástupci Pirátů, STAN, Spojenců-Koalice pro Olomoucký kraj a ODS. Hejtmanem by se měl stát lídr Pirátů a STAN Josef Suchánek. V pětapadesátičlenném zastupitelstvu Olomouckého kraje má nová koalice většinu 32 hlasů. Vítězné hnutí ANO zůstane s SPD v opozici. Ustavující zastupitelstvo by se mělo sejít v pátek, nynější hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) i Suchánek jsou však nakažení koronavirem, takže by se jednání neměli osobně zúčastnit.

V krajských volbách získalo ANO 18 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila koalice Pirátů a STAN se 13 mandáty. Třetí jsou Spojenci - Koalice pro Olomoucký kraj, mají 12 zastupitelů. Čtvrtá ODS má sedm mandátů. Na pátém místě je SPD s pěti zastupiteli. V předchozích čtyřech letech v Olomouckém kraji vládlo vítězné hnutí ANO společně s ČSSD a ODS. Sociální demokracie se letos do krajského zastupitelstva nedostala.

Jihomoravský kraj

V Jihomoravském kraji podepsali koaliční smlouvu KDU-ČSL, Piráti, ODS se Svobodnými a Starostové pro jižní Moravu. Strany mají 37 mandátů mezi 65 krajskými zastupiteli. Hejtmanem bude lidovecký lídr Jan Grolich. Koalice vystřídá ve vedení kraje hnutí ANO, ČSSD, Starosty pro jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno.

Vítězství v krajských volbách obhájilo ANO s 15 mandáty, hned po volbách ale oznámili koalici zástupci KDU-ČSL, Pirátů, Starostů pro jižní Moravu a ODS s podporou Svobodných. Lidovci získali mandátů 11, Piráti deset, ODS devět, Starostové sedm, Spolu pro Moravu pět, SPD i ČSSD po čtyřech.

Moravskoslezský kraj

Prvním krajem, kde byla podepsána koaliční smlouva, byl Moravskoslezský kraj. Na spolupráci se dohodli zástupci vítězného hnutí ANO s ODS kandidující společně s TOP 09, s lidovci a nově proti předchozímu volebnímu období se sociálními demokraty. Koalice bude mít v pětašedesátičlenném zastupitelstvu převahu 46 hlasů. Hejtmanem bude znovu Ivo Vondrák (ANO). V opozici zůstanou Piráti, SPD a komunisté.

V pětašedesátičlenném zastupitelstvu má ANO 24 mandátů, ODS deset, Piráti devět, lidovci sedm, SPD šest křesel, ČSSD pět a komunisté čtyři.

Kraj Vysočina

Jednání o koalici vedli hned po volbách ODS a Starostové pro občany, kteří se dohodli na koalici s Piráty, lidovci, sociálními demokraty a koalicí Starostové pro Vysočinu (STAN a SNK ED). Hejtmanem se po pondělním podpisu smlouvy stal Vítězslav Schrek z uskupení ODS a Starostové pro občany.

Z jednání o koalici na Vysočině vypadlo pouze vítězné hnutí ANO, které získalo po volbách deset mandátů, a KSČM, která se jako sedmá v pořadí do krajského zastupitelstva dostala se třemi mandáty.

Pardubický kraj

Hejtmanem Pardubického kraje byl v pondělí už potřetí za sebou zvolen Martin Netolický (ČSSD). Kandidoval za uskupení 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj tvořené ČSSD a hnutím Společně pro kraj. V krajské vládě zasednou i zástupci ODS s TOP 09, Koalice pro Pardubický kraj (KPK) a STAN.

Volby v Pardubickém kraji vyhrálo hnutí ANO s 11 mandáty z 45. Podobně jako před čtyřmi lety však zůstane v opozici. Druhá skončila 3PK - Pro prosperující Pardubický kraj, stejně jako třetí ODS s TOP 09 získala osm zastupitelů. Čtvrtá Koalice pro Pardubický kraj má sedm mandátů. Pátí skončili Piráti se sedmi mandáty, šestí byli STAN se čtyřmi zastupiteli.

Královéhradecký kraj

Smlouvu v Královehradeckém kraji podepsala koalice ODS, STAN a Východočeši s Piráty, Koalicí pro Královéhradecký kraj (KDU-ČSL, VPM, Nestraníci) a Spojenci pro Královéhradecký kraj (TOP 09, HDK, LES). V 45členném zastupitelstvu budou mít většinu 27 hlasů. Budoucí hejtman Královéhradeckého kraje je Martin Červíček (ODS).

Krajské volby v Královéhradeckém kraji vyhrála koalice ODS, STAN a Východočeši se ziskem 12 mandátů. Dvanáct křesel získalo i druhé ANO. Třetí Piráti získali sedm zastupitelů. Po čtyřech mandátech získaly koalice ČSSD a Zelených, lidovecká Koalice pro Královéhradecký kraj a koalice Spojenci pro Královéhradecký kraj. Dva mandáty má SPD. V Královéhradeckém kraji poslední čtyři roky vládla pětičlenná vládní koalice ČSSD, ODS, Koalice pro Královéhradecký kraj, koalice Starostů a Východočechů a TOP 09.

Středočeský kraj

Ve středních Čechách budoucí koalice čeká na podpis smlouvy. Budou ji tvořit STAN, ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj. Hejtmankou bude volební jednička STAN Petra Pecková. Hotové už je programové prohlášení i návrh koaliční smlouvy.

Po volbách se vítězní STAN domluvili na spolupráci s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Široká koalice se bude opírat o 50 z celkového počtu 65 hlasů v zastupitelstvu. ANO, které dosud ve středních Čechách vládlo, skončí s 15 hlasy v opozici.

Jihočeský kraj

Koaliční smlouvu v jižních Čechách podepsali ODS, KDU-ČSL a TOP 09, ČSSD a hnutí Jihočeši. V 55členném zastupitelstvu budou mít 29 mandátů. Hejtmanem by se měl stát lídr ODS Martin Kuba. Ustavující zastupitelstvo by se mělo zřejmě distančně sejít 29. října.

Volby v kraji vyhrálo ANO těsně před ODS. Oba subjekty mají po 12 mandátech z 55. Do zastupitelstva se ještě dostali Piráti s devíti mandáty, společně TOP 09 a KDU-ČSL (sedm mandátů), ČSSD s šesti křesly, STAN s pěti a Jihočeši 2012 se čtyřmi mandáty.

Plzeňský kraj

V Plzeňském kraji o podobě koalice zatím není jasno. Nejpravděpodobnější je teď povolební koalice STAN + Piráti s ODS + TOP 09, která by měla ve 45členném zastupitelstvu 25 křesel. S vítězným hnutím ANO, které má 12 mandátů, už žádné uskupení jednat nechce.

ODS má 11 křesel, STAN a Piráti shodně po sedmi, SPD a ČSSD mají po třech zastupitelích, KSČM dva. Ještě před volbami vytvořila koalici ODS s TOP 09, hned po volbách se spojili STAN a Piráti. Strany diskutují o gescích devíti radních.

Liberecký kraj

Koalici v Libereckém kraji utvořili Starostové pro Liberecký kraj, ODS a Piráti. Hejtmanem bude lídr starostů Martin Půta, kterého tak čeká třetí funkční období v čele kraje. Koaliční smlouva s programovým prohlášením by se měla podepsat 28. října.

Starostové volby v Libereckém kraji vyhráli potřetí v řadě. Hlas jim dalo 38,57 procenta voličů a získali 22 mandátů ze 45 v krajském zastupitelstvu. Druhé skončilo ANO, jež má deset křesel a Piráti a ODS po pěti. Do zastupitelstva se dostala ještě SPD, má tři mandáty. Koalice vítězných starostů s ODS a Piráty má pohodlnou většinu 32 mandátů.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji podepsalo koaliční smlouvu vítězné hnutí ANO s druhou ODS a Spojenci pro kraj. Koalice bude mít většinu 29 hlasů v 55členném zastupitelstvu. Hejtmanem se stane Jan Schiller (ANO).

ANO po volbách, v nichž získalo 17 mandátů, jednalo nejprve s ODS (osm mandátů) a třetím STAN (sedm mandátů). Jednání se STAN vzápětí zkrachovala a ANO přizvalo Spojence pro kraj, kteří mají čtyři mandáty. V opozici bude vedle STAN také SPD s pěti zastupiteli a po čtyřech budou mít komunisté a Lepší sever.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji stále není jasno o podobě vládnoucí koalice. Krajské volby tam vyhrálo hnutí ANO se ziskem 13 mandátů v 45člennném zastupitelstvu. STAN s osmi mandáty skončilo na druhém místě. Od voleb se snaží na jedné straně ANO a ODS s KDU-ČSL a na druhé straně STAN s Piráty a částí kandidátky Volby pro kraj sestavit koalici.

Hnutí ANO v pátek vyzvalo ke společnému povolebnímu jednání hnutí STAN. Starostové ale ústy svého lídra Petra Kulhánka (KOA) odpověděli, že společné jednání nyní není aktuální. Pokud by se ale STAN podařilo sestavit koalici, bude s hnutím ANO jednat o jeho opoziční roli.

Blok ANO a ODS s KDU-ČSL se tak snaží získat alespoň jednotlivé zastupitele z menších stran. Spolupráci už stvrdili dva zastupitelé zvolení za Volbu pro kraj, a to Václav Skuhravý a Jiří Brdlík, přidala se i zastupitelka zvolená za SNK1 - Starostové našeho kraje Jitka Pokorná. Neoficiálně se mluví i o třech zastupitelích z hnutí Místní. Pokud by nakonec i tři zastupitelé za Místní podpořili koalici pod vedením ANO, získala by v zastupitelstvu nejtěsnější většinu.