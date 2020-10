ANO vyhrálo krajské volby, hejtmanská křesla ale nemá jistá. Uspěli i Starostové a ODS

Odchod do opozice hrozí ANO i v Jihomoravském kraji. O koalici začali jednat lidovci, Piráti, ODS a STAN. Takové spojenectví by mělo 37 hlasů v 65členném zastupitelstvu. Křeslo hejtmana by v tom případě připadlo Janu Grolichovi (KDU-ČSL). Nyní je hejtmanem lídr ANO Bohumil Šimek. Ostatní strany budou jednat o koalici bez ANO i v Olomouckém kraji, byť v tomto regionu Babišovo hnutí zvítězilo poměrně výrazně s náskokem téměř osmi procent na druhou koalici Pirátů a STAN.

ANO naopak chystá koalici ve Zlínském kraji, kde hnutí o několik setin procenta porazilo lidovce v čele s dosavadním hejtmanem Jiřím Čunkem. Podle lídra ANO Radima Holiše by do koalice mohli vstoupit Piráti, ODS a ČSSD. V Moravskoslezském kraji, kde ANO vyhrálo nejvýrazněji ze všech regionů, kde zvítězilo, by potom podle hejtmana Ivo Vondráka měly do koalice s vítězem vstoupit ODS, KDU-ČSL a zřejmě i ČSSD.

V dalších krajích budou koaliční jednání probíhat spíše až v příštích dnech. Snadná by mohla být dohoda v Libereckém kraji, kde Starostové pro Liberecký kraj slaví třetí vítězství v řadě. Získali 38,6 procenta hlasů a chybí jim jediný mandát do většiny v zastupitelstvu. Hejtman Martin Půta hodlá jednat se všemi stranami v zastupitelstvu s výjimkou SPD. Za nejpravděpodobnější však považuje spojení s Piráty a ODS.