Záchranáři řešili na silvestra popáleniny, úrazy i napadení

„Ve speciálu Golem bylo ošetřeno celkem 27 pacientů, z nichž třináct bylo transportováno do zdravotnického zařízení. Nejzávažnější případ představoval úraz hlavy, který si vyžádal napojení pacienta na umělou plicní ventilaci a následný transport do traumacentra,“ informoval mluvčí na sociální síti X . Na průběh oslav v hlavním městě dohlíželi přímo z lodi na Vltavě i vodní záchranáři.

Ve středních Čechách silvestrovské oslavy poznamenaly častější úrazy od zábavní pyrotechniky. Záchranáři zasahovali u šesti zraněných a čtyř popálených, což je více než loni. Proti loňskému silvestru výrazně přibylo i pacientů, které zmohl alkohol.

Zatímco policisté a hasiči v Libereckém kraji hodnotí silvestrovské oslavy jako poměrně klidné, záchranáři zažili perný přelom roku. Na silvestra až do středečního rána se nezastavili, řešili přes 260 událostí, což je zhruba o stovku víc než běžně. O půlnoci jim na dispečinku svítilo číslo 199, to dlouho nikdo nepamatuje, a do rána bylo dalších 65 událostí, řekl krátce po 06:00 mluvčí Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje Michael Georgiev.

„Ošetřili jsme sedm lidí, kteří se zranili při odpalování pyrotechniky, ale také desítky zranění a intoxikací alkoholem, desítky napadení. Záchranáři říkali, že tolik napadení a agrese nepamatují, naštěstí jsme nezaznamenali napadení zdravotníků. Ale většina těch událostí byla spjata s alkoholem,“ řekl Georgiev. Pokud jde o úrazy pyrotechnikou, i když jich bylo víc než v posledních letech, šlo podle něj naštěstí o lehká zranění.

Požár domu i kotelny

V Pardubickém kraji o silvestrovské půlnoci hořel byt v panelovém domě ve Svitavách. Jednoho člověka záchranáři odvezli s lehčím zraněním na chirurgii místní nemocnice. Evakuace domu nebyla nutná, informovala mluvčí zdravotnických záchranářů Alena Kisiala. Podle ní to byl nejvážnější případ na silvestra a v prvních hodinách nového roku.

Jihomoravští hasiči zasahovali v noci na středu u požáru dvou rodinných domů na Vyškovsku, v Heršpicích a Studnicích, a jednoho ve Svatobořicích-Mistříně na Hodonínsku. Ve Studnicích převzali dva lidi do péče záchranáři. V jednom případě také hořelo dříví v kotelně kláštera dominikánek ve Střelicích na Brněnsku, který slouží jako domov pro zdravotně postižené. Z objektu se muselo evakuovat 55 lidí, ale po ukončení zásahu se mohli vrátit a nikdo se nezranil. Škoda činila 250 tisíc korun.

V Moravskoslezském kraji se zranilo během silvestrovské noci při odpalování pyrotechniky osm lidí. Záchranáři v regionu měli taky za sebou rušnou noc. „Nárůst počtu zásahů byl více než dvojnásobný oproti běžným nocím, uvedl jejich mluvčí Lukáš Humpl.

Rvačky, výtržnosti i rušení nočního klidu

Pyrotechnika v Ústeckém kraji způsobila několik amputací, ať už ruky nebo článků prstů. Záchranáři vyjížděli k desítkám případů. Zranění zábavní pyrotechnikou si vyžádalo jejich zásah desetkrát, další události se týkaly výjezdů k lidem, kteří požili přemíru alkoholu nebo se v důsledku jeho požití poranili.

Oslavy v Královéhradeckém kraji provázela fyzická napadení, rvačky, výtržnosti, rušení nočního klidu a drobné požáry. Většinu z nich způsobili opilci. Policie v kraji od úterních 18:00 do středečních 06:00 přijala okolo 190 oznámení, což bylo dle mluvčí Karolíny Macháčkové na úrovni loňského roku. Zdravotničtí záchranáři řešili tři drobné popáleniny od zábavní pyrotechniky.

Na Vysočině byly silvestrovské a novoroční oslavy podle hasičů klidné. Bez větších požárů se obešly i v Olomouckém kraji. Ve Zlínském kraji byly oslavy pro policii o něco rušnější než loňské. Obešly se však bez mimořádných událostí. Od úterních 18:00 do středečních 06:00 přijalo operační středisko krajského ředitelství policie téměř 140 oznámení, loni jich bylo o čtyři desítky méně.

Více konfliktů než v běžný den