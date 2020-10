Duely senátních voleb přinesly prohry zkušených osobností, k vítězství ale stačil i rozdíl 27 hlasů

A jen 27 hlasů navíc stačilo k vítězství na Vyškovsku. Kandidáta KDU-ČSL Jaroslava Klašku porazil nestraník nominovaný hnutím STAN Karel Zitterbart. Ten získal 50,08 procenta hlasů. Příklad vyškovského volebního obvodu tak ilustruje, že opravdu každý hlas je důležitý a náskok nemusí být vůbec velký.

A ještě jedna zajímavost týkající se čísel. Jedná se naopak o největší rozdíl v zisku hlasů. V Kolíně ho dosáhl nestraník nominovaný hnutím STAN Pavel Kárník. Doposud působil jako ředitel Městské knihovny v Kolíně. Ve volbách ho v druhém kole podpořilo 79,48 procenta voličů, jeho protikandidáta za hnutí ANO volilo jen málo přes 20 procent voličů. Kárník tak v druhém kole dosáhl nejlepšího volebního výsledku ze všech 26 senátorů, kteří o mandát bojovali o tomto víkendu.

Jen o trochu nižší náskok na svého protikandidáta získal Jan Sobotka (za STAN). Ten je senátorem od roku 2018 ve volebním obvodu Trutnov. Zvítězil před dvěma roky v doplňovacích volbách, které se konaly poté, co tehdejší senátor Jiří Hlavatý (za ANO) kandidoval i do Poslanecké sněmovny. Ve volbách uspěl, čímž mu senátorský post zanikl.

Hlavatý to tehdy komentoval pro Deník slovy: „Nepovažuji to za demokratické a vracíme se zpátky do totality. Měl bych si svobodně zvolit, jestli budu v Poslanecké sněmovně, nebo zůstanu senátorem.“ Vzdal se poslaneckého mandátu, kandidoval zpět do Senátu, ale neuspěl. Porazil ho právě Sobotka, který získal přes dvě třetiny hlasů (67,11 procenta hlasů).