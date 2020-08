ŽIVĚ: Poslanci potvrdili legislativní nouzi. Hlasovat budou o volbách v karanténě a distanční výuce

Novela školského zákona zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Rovněž tato úprava má podporu opozice a dolní komorou by měla projít bez komplikací.

Místopředsedkyně školského výboru Kateřina Valachová (ČSSD) vytkla, že se o něm neuskutečnila debata mezi politickými stranami a odborníky. Věří také, že ministerstvo školství připraví podporu i pro mateřské školy a distanční výuku v nich. Rovněž se domnívá, že by právní úprava měla být přijata pouze pro nadcházející školní rok, což navrhují Piráti.

Lidovci vítají, že se distanční výuka na základních školách dostane do zákona, i když podle nich vláda mohla situaci řešit dřív. Chtějí do něj ale zapracovat zmíněný pozměňovací návrh ODS. Ten z předlohy vyjímá pravomoci ministerstva školství k tomu, aby mohlo libovolně měnit způsob maturit, přijímacích i závěrečných zkoušek. „Chceme, aby to vždy muselo jít přes parlament. V tomto ministerstvu nedůvěřujeme a nechceme, aby tuto pravomoc mělo,“ vysvětluje místopředseda školského výboru Lukáš Bartoň (Piráti).

Zavedení distanční výuky podpoří i poslanecký klub SPD. „Vzhledem k vládou připravovaným opatřením je to asi jediná možnost, jak to právně zarámovat,“ řekl o návrhu předseda hnutí Tomio Okamura.

Stav legislativní nouze vyhlásil na návrh vlády v pondělí předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO), a to až do úterý 25. srpna. Zrychlený režim umožňuje poslancům projednat a schválit zákon třeba během jediného dne.

Poslanci se budou zabývat i Běloruskem

Nad rámec plánovaného programu středeční schůze zákonodárci prodiskutují také situaci v Bělorusku. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úvodu jednání prohlásil, že EU by měla proti Minsku zavést cílené sankce a podnítit uspořádání svobodných voleb v této zemi. V Bělorusku by se podle něj nemělo opakovat dění na Ukrajině.

Podle místopředsedy dolní komory Vojtěcha Pikala (Piráti) by se sněmovna měla připojit k dalším státům, které se vyjádřily k výsledkům voleb a nevzaly je na vědomí.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura doporučil, aby poslanci přijali stejné usnesení, jaké minulý týden přijal Senát. Horní komora odsoudila policejní zásahy proti demonstrantům v Bělorusku, podle senátorů jsou násilné a zjevně nepřiměřené. Průběh voleb byl pak podle nich neférový a nedemokratický.