Hrstka bojovníků proti křížové výpravě, zásah boží milosti. Bitva na Vítkově žije v české paměti už 600 let

V českých zemích reformní tradici ostře přerušila třicetiletá válka od roku 1620 a následná rekatolizace. To však jen připravilo její druhý život v moderní době. „Musíme rozlišit dvojí husitskou tradici. Jednu do Bílé hory, ta byla přerušena. Druhá se začíná formovat v šedesátých letech 19. století, kdy se stává politickou vizitkou českých snah po svébytném politickém postavení v rámci habsburské monarchie,“ nastínil historik Petr Čornej v pořadu Historie.cs. na téma Češi, potomci husitů.

Tento vzmach husitské inspirace se však začal rodit ještě dříve. „Koketování českého národního života s myšlenkou husitství začíná už na konci 18. století. K Husovi se vehementně hlásil Josef II. a přívrženci josefinismu vůbec, když upozorňovali na to, že josefinistické zásahy do života církve jsou do jisté míry pokračováním toho, co chtěl Hus, tedy reformou církve. A v první polovině 19. století se k husitství hlásí české národní obrození, protože v husitství vidí vrchol českých dějin, na který může novodobý český národ bez problémů navazovat,“ připomíná historik Jaroslav Šebek.