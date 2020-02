Před 500 lety Martin Luther přibil na vrata středověk. Zažehl válku i moderní svět

video Historik Šebek: Luther byl začátek globalizace, bez knihtisku by to nešlo

Podle otcovy vůle se měl stát právníkem, což Martin nesl s velkou nechutí. Jeho životní směřování však změnila příhoda, kdy se v létě 1505 během cesty přes pole dostal do nebezpečné bouřky. Zoufalý Luther slíbil, že pokud vyvázne, tak vstoupí do kláštera.

Svůj slib splnil a kněžské svěcení přijal u augustiniánů v Erfurtu v dubnu 1507. Poté studoval náboženství ve Wittembergu, kde se stal doktorem teologie. Jako muž hluboké osobní víry se stále častěji dostával do konfliktu s tehdejší církevní praxí. Do osudového střetu se dostal kritikou tehdy velmi rozšířené odpustkové praxe.

Protestantismus by se snad nikdy nestal masovým hnutím, kdyby se jeho počátek nesetkal s rozvojem knihtisku. Díky tomu se Lutherovy myšlenky rozšířily jako požár do německých zemí a původně lokální spor začal hýbat křesťanskou Evropou.

Následovalo ničivé čtvrtstoletí krvavých bojů. Zrovnoprávnění katolíků a luteránů nastalo až po augsburském míru v září 1555, čímž bylo konfesijní rozdělení Německa utvrzeno. Již o pět let později byly protestantské asi dvě třetiny Německa, protestantství proniklo i do Polska, Uher, Čech, rakouských zemí či do Skandinávie. Některé oblasti, například Itálie či Španělsko, však zůstaly reformací nezasaženy. Rozdělení Evropy již připravovalo munici pro ničivou Třicetiletou válku.

Katharina se mu stala příkladnou manželkou a hospodyní. „Udělala mu vynikající zázemí, díky kterému si mohl Luther celou svou práci dovolit. Když zval do svého domu neustále nějaké návštěvy a spolupracovníky, tak ona držela ruku na rodinném rozpočtu, přidělovala peníze a starala se o to, aby tohle pozadí dokonale fungovalo,“ vypráví církevní historik Jiří Just.

„V reformačním prostředí je jiné pojetí kněžství i jiné pojetí manželství. Manželství ve scholastické podobě bylo pro ty, on už to ostatně řekl svatý Pavel, kdo by nezvládali sebeovládání v sexuálních záležitostech, tak ať se ožení. Ale pro Luthera je manželství a rodina symbolem církve, je to ecclesiola in ecclesia, církvička v církvi, něco strašně důležitého. Pro vysvěceného presbytera, kněze, je to další důležitá dimenze k pochopení křesťanského lidu,“ přibližuje nové ocenění rodiny historik Petr Hlaváček.

Luther i za pomoci své ženy zůstal až do konce života náboženským vůdcem. Jeho životopisci se shodují, že byl komplikovanou, plnokrevnou osobností. Často prý vystupoval značně arogantně a ztotožňoval sebe i své dílo s vůlí boha.

Útočné byly i jeho knihy, například Proti římskému papežství, založeném od ďábla (1545) či protižidovská Proti židům a jejich lžím (1542). Právě protižidovské názory, které měly podle historiků značný vliv na rozvoj antisemitismu v Německu dvacátého století, patří mezi nejtemnější stránky Lutherovy osobnosti.

Reformátor a teolog Martin Luther zemřel 18. února 1546 v Eislebenu ve věku 62 let. Navzdory nepřijatelným stránkám svého díla i dobové podmíněnosti náboženských sporů, které vedl, patří, společně s datem 31. října 1517, mezi milníky evropských dějin.