Ktož je boží bojovník? Rozsáhlá biografie představuje Žižku jako lapku i schopného vojevůdce

Čornej chtěl v 800stránkové publikaci rozptýlit mýty o slavném vojevůdci jako krvelačném surovci. Vysvětluje, že jeho meč vedly vyšší úmysly. Hluboce věřící Žižka měl své důvody, proč se přidal k husitské rebelii, ačkoliv mu bylo kolem šedesáti, což v pozdním středověku nebyl věk, kdy by měl muž čas začínat něco nového.

„Už byl člověk na prahu fyzické smrti, takže nejvyšší čas myslet na spásu duše a na to, aby se nedostal do věčného pekelného zatracení. Chtěl tedy odčinit své poklesky a hříchy a vyřešil si to tak, že se ztotožnil s husitským chápáním božího zákona a s tím, že když bude tento boží zákon hájit a šířit, dostane se mu od Boha odpuštění,“ domnívá se Čornej.

A Žižka měl rozhodně dost špatnou „účetní“ bilanci. „Jako žoldnéř nepochybně zabíjel a po několik let působil také v lapkovských ozbrojených družinách, které se dopouštěly nejen loupeží, krádeží a zajímání kvůli výkupnému, ale také víme, že zabil minimálně jednoho člověka při silniční loupeži. Za to by byl hrdelní trest, kdyby ho spravedlnost dostihla,“ upozorňuje historik.

Jen na co síly stačí

V knize přibližuje i vojevůdcovo mládí. Ví se například, že byl špatný hospodář, a když mu bylo mezi osmnácti a dvaceti lety, nadělal dluhy, které nevrátil. Na vysoký úrok si tehdy půjčil od českobudějovických Židovek. „Ta suma ale nebyla nijak závratná. Při tehdejším průměrném výdělku by na ni dělal tak šest neděl. Jenže ten dluh nebyl nikdy splacen,“ líčí Žižkův podvod Čornej. Stížnost věřitelek na radnici přesto zůstala nevyřízená, kvůli pakateli se tamní úředníci nechtěli sporem namáhat.