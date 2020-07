Krása našich dějin je vyhnána na hranici, píše farářka církve československé husitské

A tak už nejde o to, jestli má sloup stát. Ale co to s námi všechno dělá. Jeden nadává tichounce, druhý si mne ruce a škodolibě se raduje, někomu stojí za to, aby pod sloupem založil požár – a dle slov policejní mluvčí – způsobil škodu očouzením, jinému je ten sloup a celá Immaculata jedno a nic o tom vlastně neví, ale když se ho v hospodě ptají, něco k tomu taky řekne.

Jsme trochu jako děti. Děti, kterým je potřeba ukazovat souvislosti, vyprávět o dějinách naší země a jejího lidu, o křesťanství, na které jako by naše společnost začínala rezignovat, protože se zdá být skoro nemožné se v tom vyznat. Jsme děti, které umí být kruté, když jsou zahnány do kouta čímsi, čeho se obávají a vlastně ani nevědí proč.

Jsme děti, kterým ten příběh patří.

Naše dějiny planou divokými emocemi

Pavel Hošek napsal ke stému výročí naší republiky teologický esej o vlastenectví a křesťanských hodnotách české kultury s názvem Je to náš příběh. Náš příběh představuje jako dar a úkol. Husité i katolíci, gotika i reformace, baroko i obrození, Hus i Nepomuk, Masaryk i Pekař, to všechno je naše dědictví. Není větší vzácnosti, která by nás mohla posouvat v dějinách dál. Znalost našich dějin, jejich skutečné přijetí bez předsudků, snaha o porozumění, touha po opravdickém smíření, které nebude jen dívčím pamětníčkem s naivními obrázky a později sbírkou zážitků zdvořilé lhostejnosti s naškrobeným límečkem.

Naše dějiny planou divokými emocemi, kdy si každá strana myslela to nejlepší, na co dokázala přijít, a právě to až k smrti obhajovala. Krása našich dějin je vyhnána na hranici, na první dobrou myslím i tu, která vzplála, a potom až do krajnosti dramaticky paradoxní krásy, jak uvažuje o lidském štěstí, které spočívá v tom, že se člověk smíří se svým příběhem, Ctirad Václav Pospíšil v knize Ježíš Kristus – Pravda dějin.

Naším národním sebevědomím se zabýval mimo jiné i Petr Pithart, který popsal zuřivé české obrazoborectví, před nímž se třese strachy ledasjaký výjev naší historie. Pithart člověka vyzývá k přemýšlení, k rozjímání a taky nakonec i k toleranci (možná spíše k respektu), abychom mohli do srdcí přijmout i trpký svár a spor našich dějin, abychom se jím nechali prostoupit i s celou rozporností. A nebáli se toho.

Pluralita, snášenlivost, svoboda svědomí i nadějeplné sebevědomí, které se pořád jeví jako nedostižná utopie, jsou nám nablízku, neb naše dějiny a jejich zkušenost se nám měly a dále mají stát nedocenitelnou učebnicí života. Života s druhými lidmi – i sám se sebou.