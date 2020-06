Nic dražšího než voda nebude. Sucho je nejhorší za stovky let a přehrady moc nepomůžou

„Nic dražšího tady není, než je voda, do budoucna. Žádné lithium a žádné zlato a tyhle věci. Je to voda, bude to voda, kolem vody se bude všechno točit,“ je přesvědčen hydrolog Bohumír Janský z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Podle ekologa Josefa Šedlbauera z Technické univerzity v Liberci ale děláme vše pro to, aby voda, která naprší, z krajiny zase co nejrychleji utekla. Při pohledu na českou krajinu to potvrzuje také ředitelka organizace Beleco, která se zabývá ochranou přírody, Jana Moravcová: „Krajině chybí prvky, které by pomohly vodu zadržet. Sice je rozdělena na různé plodiny, ale nejsou tam téměř žádné polní cesty. A když už, tak tam není vůbec žádná zeleň.“

„Zažíváme opravdu asi nejvýznamnější a nejintenzivnější suchou epizodu za posledních 500 let,“ shrnuje Zdeněk Žalud z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Problém nedostatku vody ilustruje například vodní nádrž Pařížov – v tomto období by v ní mělo být podle hrázného Jiřího Horského 300 tisíc kubíků vody, reálně je objem šestkrát menší.