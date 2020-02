Dokončení protierozní vyhlášky se zpožďuje. Rybníky v Českém ráji mezitím ničí půda z polí

Rybníky v údolí Plakánek, jednom z nejznámějších míst v Českém ráji, se postupně zanáší bahnem. Plní je půda z okolních sadů a polí a tam, kde by měla být voda dva metry hluboká, je hlína a roste rákosí. „Je to zhruba 400 tun bahna ročně. Pro představu, to je třicet tater každý rok,“ přibližuje vedoucí Správy CHKO Český ráj Jiří Klápště.

Vodní plocha ustupuje a mizí i koryto Klenice, která rybník Obora napájí. „Z pohledu podmínek, které musí plnit zemědělci, je všechno v pořádku, ale údolí je prostě jasně poškozované,“ míní Klápště.

Správce oblasti upozorňuje i na to, že pole jsou méně úrodná, a je potřeba do nich vnášet daleko víc hnojiv a dalších chemických látek. Místa, ze kterých se půda ztrácí, odborníci vyznačili na mapě.