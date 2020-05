ŽIVĚ: Senát projedná odklad EET i příspěvek pro malé firmy. Obě novely ale zřejmě pozmění

Vláda ve sněmovně prosadila, aby odklad EET platil jen do konce roku. Senátní hospodářský výbor ale v úterý doporučil, aby se poté EET až do konce června 2023 týkala jen obchodů a služeb, na které se už vztahovala v uplynulých letech.

Senát zřejmě umožní žádat o výplatu dlužné mzdy úřady práce

Senátoři rozhodnou také o návrhu, aby o vyplacení výdělku mohli požádat úřady práce lidé, kterým zaměstnavatel v platební neschopnosti dluží výplatu. Schválení návrhu už dopoledne posvětily sociální a ústavně-právní výbory horní komory.

Návrh má napravit zákon ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru v justici, podle něhož se nepřihlíží k insolvenčním návrhům na firmy, které byly podány do konce srpna. Pracovníci tak nyní nemohou o vyplacení dlužné mzdy žádat.

Sněmovna do návrhu doplnila ustanovení, podle kterého by zaměstnavatelé nemuseli peníze za dlužné mzdy posílat úřadům práce hned v září. Dostali na to tři měsíce. Úřady práce by tak měly částku vymáhat až od konce listopadu. Řešení problému s nevyplácením mezd žádaly odbory. Podle nich se ke svým penězům nemohou dostat ani zaměstnanci podniků, které do úpadku mířily už dřív.