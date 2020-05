Babiš připustil, že EET může být odložena do konce roku

Premiér Babiš také připustil, že elektronická evidence tržeb (EET) by se mohla odložit až do konce roku. Zatím sněmovna schválila pozastavení celé EET na dobu vyhlášeného stavu nouze a následující tři měsíce. Žádný podnikatel tak nyní nemusí evidovat své tržby a úřady tuto povinnost ani nekontrolují.

Snížení by Babiš chtěl provést co nejrychleji. „Já osobně budu určitě doporučovat snížení DPH na 10 procent u hotelů a ubytování, protože my těch 10 procent, my jsme dneska třetí nejvyšší s tou DPH, takže tam si myslím, že bychom se měli srovnat,“ uvedl.

K snížení daně z přidané hodnoty Babiš uvedl, že Česko je zemí s třetí nejvyšší sazbou DPH pro ubytovací služby v Evropě. Od května již klesla sazba DPH z 15 na 10 procent u stravovacích služeb. Vláda podle něj připraví program na pomoc podnikatelům v cestovním ruchu.

Vláda podle Babiše nebude žádat o prodloužení nouzového stavu

Vláda podle premiéra Babiše (ANO) nebude žádat Sněmovnu o prodloužení stavu legislativní nouze, který platí do 17. května.

„Nebudeme žádat,“ uvedl ministerský předseda. Zdůvodnil to tím, že vláda má v pondělí projednat návrh novely zákona o ochraně zdraví, který má ministerstvu zdravotnictví dát větší pravomoci.

Zákon má ministerstvu zdravotnictví umožnit v případě potřeby zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Ministerstvo by mohlo také nařizovat používání ochranných prostředků a regulovat činnost například zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb.

S činností ministrů za epidemie je Babiš spokojen, žádného se vyměnit nechystá. Opoziční strany nezvládaly řídit zemi ani v normálních časech, řekl.