Češi začali plánovat zahraniční dovolenou. Cestovní kanceláře ale zatím nevědí, kam je poslat

Plánování do budoucna však zatím není možné. Cestovní kanceláře nevědí, do jakých států a za jakých podmínek budou moci Čechy poslat. Klientům tak radí vyčkávat. „To, že se bude moci cestovat ještě neznamená, že budeme moci do Ameriky. Pořád ještě doufám, že letní sezona, nebo alespon její druhá polovina, není úplně ztracená,“ řekl majitel CK American Tours Michal Kužel.

Pomoci by mohl program COVID Cestovní ruch

Cestovní kanceláře v Česku mají už teď velké finanční problémy, nulové tržby a žádnou jistotu. Pomoci by jim mohl vládní program COVID III. „Tam je až 90 procent záruka státu. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet, protože máme když tak už nachystán COVID Cestovní ruch, abychom cílili na toto odvětví, které je velmi postiženo,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).

Podle ministra průmyslu, obchodu a dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jde o to, aby systém zasáhl maximum podnikatelů v cestovním ruchu. „Trochu se obávám, že když pojedeme jenom systémem záruk, mohlo by to být tak, že by je banky financovaly výrazně méně, takže zdaleka ne tolik firem by ten úvěr dostalo,“ upozornil. O podpoře cestovního ruchu má jednat Senát.

Spoje do zahraničí zatím nejezdí

Zatímco cestovní kanceláře nevědí co bude dál, někteří dopravci už začínají postupně obnovovat zrušené spoje, například ty železniční. Jak to bude se spoji do zahraničí, se zatím neví, dopravci potřebují vědět, za jakých podmínek se budou moci turisté vrátit do Česka.