Na Ruzyni se objeví letáky, lidé stornují letenky. Česko chystá opatření proti čínskému koronaviru

Ministerstvo zahraničí se situaci věnuje. „Řešíme to s čínskými úřady. Nemáme informace, jestli je možné lidi z oblasti Wu-chanu dostat jinam a jestli by mohli odjet,“ komentuje šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD).

Valčík pracuje na jihu země a do Česka se vracel plánovaně, naopak Daniel Pekárek to teď udělat nemůže, studuje totiž přímo v uzavřeném Wu-chanu. „Vůbec nevím, jak se tato situace bude odvíjet, jak to tady ve Wu-chanu bude vypadat. Momentálně nejlepší volbou by bylo vycestovat zpátky do Česka,“ připouští.

Hlavní hygienička Eva Gottvaldová slibuje informační letáky, které budou rozmístěny právě na letišti. Lidé se z nich v několika jazycích dozví, kam se obrátit, pokud by na sobě pozorovali příznaky. Letáky by se na letišti v Ruzyni měly objevit v pondělí.

Případné vzorky s podezřením na nákazu by zamířily do laboratoře Státního zdravotního ústavu. O jaký materiál jde, by určili epidemiologové z hygienických stanic. Předběžný výsledek by v ruce měli do šesti hodin.

Konkrétní informaci o tom, jak nový koronavirus vypadá, mají už nyní. „Můžeme si říct, že toto je přesně to, co hledáme, a není to nic jiného,“ doplňuje Helena Jiřincová, technická vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku a nechřipková respirační virová onemocnění.

„Pokud by se takový případ vyskytl, tak by takový člověk samozřejmě musel být okamžitě umístěn do karantény v rámci infekčního oddělení,“ dodává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Kvůli koronaviru už někteří dopravci nabízí také bezplatné storno letenek na vybraná letiště v Číně – například do Wu-chanu či Šanghaje. Podle Student Agency už během pátku několik lidí takovou možnost využilo.