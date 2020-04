Dopravci obnovují dálkové spoje. Dezinfikují i pomocí nanonástřiku

První změnu by cestující měli zaznamenat už v pondělí, kdy dojde k znovuobnovení trasy soukromého dopravce Arriva z Prahy do Teplic. Od 4. května pak rozjedou autobusovou trasu Olomouc–Prostějov–Brno a Brno–Kroměříž. „U dalších dálkových linek třeba z Prahy na jih Čech nebo do horských středisek zvažujeme možnosti postupné obnovy provozu,“ uvedl tiskový mluvčí Arrivy Jan Holub.

Opětovné zpřístupnění dálkových tras chystá od května také Leo Express, konkrétně mezi Prahou a Starým Městem u Uherského Hradiště. Další spoje chtějí přidat v průběhu května a června.

Dopravní spojení mezi Prahou a Ostravou i Prahou a Brnem posílí od 3. května RegioJet. Cestující do Ostravy a z ní budou mít k dispozici až šest spojů denně. Do Brna a zpět pak pojedou denně čtyři spoje. Podle tiskového mluvčího Aleše Ondrůje by vnitrostátní doprava společnosti měla od 14. června fungovat bez omezení.

České dráhy se změnami ještě vyčkávají. „Jsme stále v úzkém kontaktu s objednateli veřejné železniční dopravy a jsme připraveni dle jejich požadavků, v návaznosti na ukončení nouzového stavu a další uvolňování vládních opatření, zrušené či redukované linky navracet do běžného provozu,“ sdělila mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová.

Od minulého týdne nicméně průvodčí opět kontrolují pasažérům jízdenky. Ty si nyní cestující můžou znovu koupit přímo ve vlacích, obnovila se také služba úschova během přepravy.