Izrael začal shazovat humanitární pomoc do Pásma Gazy, píše Reuters

Izraelská armáda začala ze vzduchu shazovat humanitární pomoc do Pásma Gazy, oznámil podle agentury Reuters v sobotu večer armádní mluvčí. Armáda také uvedla, že vzniknou humanitární koridory, aby konvoje OSN mohly do palestinského pásma dovážet pomoc. Izrael v posledních dnech čelil rostoucímu mezinárodnímu tlaku kvůli omezování dodávek pomoci do Pásma Gazy.