Uzdravených z nemoci covid-19 v Česku nadále přibývá, vyléčila se více než polovina nakažených

Ministr školství Robert Plaga (ANO) pak oznámí termín přijímacích zkoušek a maturit, které letos budou jiné kvůli epidemii koronaviru nového typu. Zkoušky se podle dřívějších vyjádření ministerstva uskuteční zhruba za měsíc, tři týdny potom, co se kvůli přípravě vrátí žáci posledních ročníků základních a středních škol v pondělí po dvou měsících do lavic k dobrovolným konzultacím.

Ve středu také pokračuje schůze sněmovny. Poslanci by měli zkráceně v legislativní nouzi projednat vládní předlohy o zmírnění dopadů epidemie nového koronaviru na sport a na kulturu, další odklad elektronické evidence tržeb a státní podporu malým společnostem s ručením omezeným. Z běžných zákonů by mohli schvalovat zavedení obecného referenda nebo zrušení plánovaného zavedení povinné maturity z matematiky. Není ale jasné, zda se na ně dostane.

O novém koronaviru se hovoří také v souvislosti s vakcínou. Plán na její vývoj za desítky milionů korun v České republice budí podezření ohledně zkušeností a kompetentnosti jeho iniciátorů, uvedlo sedm předních členů Učené společnosti České republiky v otevřeném dopise ministru zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Radí podpořit vývoj vakcíny a léků proti koronaviru, ke kterému v pondělí zorganizovala dárcovskou konferenci Evropská komise.

Podle ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) stát opatřeními proti šíření epidemie nového typu koronaviru nezpůsobil škodu. Řekla to v úterý v České televizi. Nepředpokládá, že žaloby o náhradu škody budou úspěšné. Pokud to bude potřeba, na jednání o těchto žalobách přesune trestní soudce. Benešová také uvedla, že na místě soudce, který zrušil opatření vlády proti koronaviru vydaná podle zdravotního zákona, by se z jednání vyloučila. Jeho bratr je opoziční politik, poukázala.

Středočeské nemocnice také začínají testovat na koronavirus i samoplátce. Test stojí 2900 korun a je prováděný metodou PCR. Od úterý si ho lze zaplatit na odběrovém místě v Benešově nebo v kolínské, kladenské či mladoboleslavské nemocnici. Připravena na samoplátce je také příbramská nemocnice, první odběry jsou tam plánovány ode dneška, řekl mluvčí nemocnice Martin Janota.